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    Лондонская фондова біржа призупинила торги акціями 27 російських компаній

    Лондонская фондова біржа призупинила торги акціями 27 російських компаній
    фото з відкритих джерел

    Біржа призупинила діяльність 27 компаній, пов’язаних із Росією

    Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією. Про це пише Financial Times.

    До цього списку входять такі компанії: Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ, En+ Group (володіє контрольним пакетом акцій «Русала»), «Полюс».

    Як йдеться у публікації, це пов'язано «з подіями в Україні та у світлі ринкових умов та для впорядкування ситуації на ринках».

    Нагадаємо, валютна паніка. Росія запроваджує драконівські правила на покупку доларів та євро.

    Як повідомляв «Главком», Надзвичайний і повноважний Посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

    «Це ще не кінець попри те, що з понеділка (28 лютого – «Главком») вся економіка Росії в крутому піке. Задача санкцій показати, що це не нормально, що не може бути звичайного поводження з країною, яка напала і веде загарбницьку війну…І найближчі дні ми радуватимемо українців новими санкціями проти Росії. У нас велике меню. До речі, сьогодні ввечері з’явилося повідомлення, що Світовий банк припиняє будь-які програми в Росії та Білорусії. Наша задача – повна ізоляція Росії. Росія має бути відсутня в економічному житті нормальних країн», – сказала Посол України в США.

    Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Також, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

    Теги: Росія окупанти економіка Газпром банк війна біржа агресія
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    Лондонская фондова біржа призупинила торги акціями 27 російських компаній