На Рівненщині блискавка підпалила школу (фото)

Вогонь знищив перекриття на площі 360 квадратних метрів

В селі Перекалля Рівненської області блискавка підпалила дах школи. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС в Рівненській області.

Непередбачувана ситуація трапилася в ніч на вівторок, 27 липня. На місце приїхали рятувальники, які приступили до гасіння пожежі. Також вони евакуювали майно і обладнання з навчальних кабінетів і приміщень. Активну участь в цьому брали місцеві жителі.

Постраждалих під час пожежі немає. Вогонь знищив перекриття на площі 360 квадратних метрів. Для ліквідації загоряння залучили дванадцять пожежних і чотири одиниці техніки.

Фахівці встановлюють остаточну причину пожежі та розмір збитків.

Додамо, що в мережі опублікували відео, що зняли на відеореєстратор на одній з трас американського штату Канзас під час грози. На кадрах чорний Jeep Grand Cherokee пригальмовує перед перехрестям, щоб зробити поворот. Несподівано у позашляховик б'є блискавка, повністю знеструмлюючи транспортний засіб.

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