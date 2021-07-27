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    На Рівненщині блискавка підпалила школу (фото)

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    Блискавка спровокувала пожежу в школі, але наслідки швидко побороли пожежники - На Рівненщині блискавка підпалила школу (фото)
    Блискавка спровокувала пожежу в школі, але наслідки швидко побороли пожежники
    Фото з відкритих джерел

    Вогонь знищив перекриття на площі 360 квадратних метрів

    В селі Перекалля Рівненської області блискавка підпалила дах школи. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС в Рівненській області.

    Непередбачувана ситуація трапилася в ніч на вівторок, 27 липня. На місце приїхали рятувальники, які приступили до гасіння пожежі. Також вони евакуювали майно і обладнання з навчальних кабінетів і приміщень. Активну участь в цьому брали місцеві жителі.

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    Постраждалих під час пожежі немає. Вогонь знищив перекриття на площі 360 квадратних метрів. Для ліквідації загоряння залучили дванадцять пожежних і чотири одиниці техніки.

    Фахівці встановлюють остаточну причину пожежі та розмір збитків.

    Додамо, що в мережі опублікували відео, що зняли на відеореєстратор на одній з трас американського штату Канзас під час грози. На кадрах чорний Jeep Grand Cherokee пригальмовує перед перехрестям, щоб зробити поворот. Несподівано у позашляховик б'є блискавка, повністю знеструмлюючи транспортний засіб.

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    Теги: Україна Рівненщина негода
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    На Рівненщині блискавка підпалила школу (фото)