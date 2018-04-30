На Рівненщині хлопчика поранили з автомата

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину

На Рівненщині шестирічний хлопчик отримав поранення в результаті пострілу з автомата Калашникова. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області. Інцидент стався 28 квітня у селі Шпанів Рівненського району. Батьки розповіли, що близько 19 години дитина гралась на вулиці поблизу будинку, коли відчула різкий біль в ділянці



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Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину

На Рівненщині шестирічний хлопчик отримав поранення в результаті пострілу з автомата Калашникова.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Інцидент стався 28 квітня у селі Шпанів Рівненського району. Батьки розповіли, що близько 19 години дитина гралась на вулиці поблизу будинку, коли відчула різкий біль в ділянці лопатки.

Хлопчика госпіталізували до лікарні, де після проходження рентгену медики виявили у нього стороннє тіло, схоже на кулю.

Хлопчика було одразу прооперовано. Наразі життю дитини нічого не загрожує.

За попереднім оглядом кулі поліцейські встановили, що її калібр становить 7,62 мм, а постріл ймовірно був здійснений із автомата Калашникова. Кулю слідчі вилучили та направили на експертизу.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, і обставини отримання дитиною вогнепального поранення.

Зловмиснику загрожує покарання у виді громадських робіт до 200 годин, або виправних робіт строком двох років, або обмеження волі строком до двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині школяр підібрав посеред дороги запал до гранати і витягнув кільце, від чого предмет спрацював. Дитина отримала травми.