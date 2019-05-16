На Рівненщині поліцейські вилучили майже 23 кілограми бурштину-сирцю



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В селищі Рафалівка невідомий чоловік на автомобілі «Toyota Camry» скуповував бурштин-сирець Фото: Нацполіція

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного перевезення майна, здобутого злочинним шляхом

На Рівненщині працівники поліції вилучили у місцевого жителя майже 23 кілограми бурштину-сирцю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

До поліції надійшло повідомлення, що в селищі Рафалівка невідомий чоловік на автомобілі «Toyota Camry» скуповує бурштин-сирець.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, на вулиці Петропавлівська зупинили вказаний транспортний засіб.

За письмовою згодою водія, 27-річного жителя села Переброди Дубровицького району, поліцейські під час огляду авто виявили у салоні п’ять пакетів із бурштином-сирцем крупної фракції загальною вагою 22 кілограми 430 грамів.

Від будь-яких пояснень щодо походження «сонячного» каміння чоловік відмовився.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного перевезення майна, здобутого злочинним шляхом, за статтею 198 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють також осіб, причетних до злочину.

Вилучене каміння бурштину-сирцю відправили для проведення експертизи. Автомобіль доставлений на територію Володимирецького відділення.

Нагадаємо, на Волині начальник поліції брав хабарі, заплющуючи очі на незаконний видобуток бурштину.