На Рівненщині під час полювання застрелили людину
Потерпілим виявився 37-річний житель міста СарниУ Рівненській області під час надання медичної допомоги помер чоловік від вогнепального поранення.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Згідно з повідомленням, сьогодні, близько 13:30, в урочищі «Залив» поблизу села Страшево загинув чоловік, який отримав вогнепальне поранення під час полювання.
Потерпілим виявився 37-річний житель міста Сарни.
За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство з необережністю) КК України.
Нагадаємо, раніше під час полювання в урочищі «Бараки» в смт Жденієво, що на Закарпатті, чоловік випадково застрелив свого товариша.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.