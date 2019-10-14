  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Рівненщині під час полювання застрелили людину

    • Розсилка
    На Рівненщині під час полювання застрелили людину

    Потерпілим виявився 37-річний житель міста Сарни

    У Рівненській області під час надання медичної допомоги помер чоловік від вогнепального поранення.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    Згідно з повідомленням, сьогодні, близько 13:30, в урочищі «Залив» поблизу села Страшево загинув чоловік, який отримав вогнепальне поранення під час полювання.

    Потерпілим виявився 37-річний житель міста Сарни.

    За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство з необережністю) КК України.

    Нагадаємо, раніше під час полювання в урочищі «Бараки» в смт Жденієво, що на Закарпатті, чоловік випадково застрелив свого товариша.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження. 

    Читайте також
    вбивство Рівненщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ