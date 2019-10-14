На Рівненщині під час полювання застрелили людину



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Потерпілим виявився 37-річний житель міста Сарни

У Рівненській області під час надання медичної допомоги помер чоловік від вогнепального поранення.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, сьогодні, близько 13:30, в урочищі «Залив» поблизу села Страшево загинув чоловік, який отримав вогнепальне поранення під час полювання.

Потерпілим виявився 37-річний житель міста Сарни.

За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство з необережністю) КК України.

Нагадаємо, раніше під час полювання в урочищі «Бараки» в смт Жденієво, що на Закарпатті, чоловік випадково застрелив свого товариша.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.