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    У столичному аеропорту у посилці митники виявили схованку з деталями до зброї (фото)

    • Розсилка
    Запчастини до зброї, виявлені у схованці - У столичному аеропорту у посилці митники виявили схованку з деталями до зброї (фото)
    Запчастини до зброї, виявлені у схованці
    Фото: Київська митниця

    Схованку було виявлено в звичайних торгових механічних вагах радянського зразка

    У Міжнародному аеропорту «Борисполі» затримали посилку з запчастинами до зброї, які одесит відправляв до Ізраїлю.

    Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби

    Нестандартну схованку зброї було виявлено в звичайних торгових механічних вагах радянського зразка київськими митниками у співпраці зі службою авіабезпеки аеропорту «Бориспіль».

    «Відправник міжнародного поштового відправлення винахідливо приховав у них частини спускового механізму та ствола до зброї. Проте, в декларації одесит скромно зазначив, що переміщує лише акустичну систему», - йдеться в повідомленні.

    Схованку було виявлено на рентген-апараті під час перевірки авіапошти.

    Запчастини до зброї буде вилучено. На них чекає експертиза.

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    У столичному аеропорту у посилці митники виявили схованку з деталями до зброї (фото)
    У столичному аеропорту у посилці митники виявили схованку з деталями до зброї (фото)
    У столичному аеропорту у посилці митники виявили схованку з деталями до зброї (фото)

    Київською митницею Держмитслужби вживаються заходи для оформлення порушення, позаяк зброя заборонена до міжнародного пересилання, зазначили митники.

    митниця Київ зброя Аеропорт Бориспіль
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