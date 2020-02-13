У столичному аеропорту у посилці митники виявили схованку з деталями до зброї (фото)



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Запчастини до зброї, виявлені у схованці Фото: Київська митниця

Схованку було виявлено в звичайних торгових механічних вагах радянського зразка

У Міжнародному аеропорту «Борисполі» затримали посилку з запчастинами до зброї, які одесит відправляв до Ізраїлю.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби

Нестандартну схованку зброї було виявлено в звичайних торгових механічних вагах радянського зразка київськими митниками у співпраці зі службою авіабезпеки аеропорту «Бориспіль».

«Відправник міжнародного поштового відправлення винахідливо приховав у них частини спускового механізму та ствола до зброї. Проте, в декларації одесит скромно зазначив, що переміщує лише акустичну систему», - йдеться в повідомленні.

Схованку було виявлено на рентген-апараті під час перевірки авіапошти.

Запчастини до зброї буде вилучено. На них чекає експертиза.

Київською митницею Держмитслужби вживаються заходи для оформлення порушення, позаяк зброя заборонена до міжнародного пересилання, зазначили митники.