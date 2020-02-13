Коломойський зареєстрував на Івано-Франківщині компанію з виробництва зброї



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Основним видом діяльності компанії Коломойського є виробництво зброї та боєприпасів

Олігарх зареєстрував у Надвірні компанію ТОВ «Рокіт-М»

Український олігарх Ігор Коломойський зареєстрував у Надвірні компанію ТОВ «Рокіт-М». Про це повідомляє місцеве видання «Галиччина».

Компанія зареєстрована 29 січня 2020 року у Надвірні по вулиці Майданській, 5.

Основним видом діяльності компанії є виробництво зброї та боєприпасів.

Засновниками підприємства є американський фонд «Грей Фокс Інтернешнл ЛЛС» (Флорида, США) та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Рокіт-М» є: житель Києва Геннадій Боголюбов, житель Києва Олексій Буйніс, ізраїльтянка Світлана Делі, житель Київщини Юрій Кіперман, житель Швейцарії Ігор Коломойський, громадянин США Юда Мордехай Корф, киянин Євген Кричевський, житель США Цві Уріел Лейбер, житель Швейцарії Захар Палиця, жителька Швейцарії Оксана Палиця, ізраїльтянин Дмитро Потішман.

Зазначимо, що у Надвірні розташовуються виробничі потужності Надвірнянського нафто-переробного заводу.

Крім того, на території ПАТ «НПК-Галичина» у Дрогобичі також зареєстрована фірма «Таргет-М» з тими самими бенефіціарами. Ця компанія також планує займатись виробництвом зброї та боєприпасів.

Надві́рна — місто на межі Гуцульщини і Покуття, адміністративний центр Надвірнянського району Івано-Франківської області та Надвірнянської районної ради.