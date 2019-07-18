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    На Рівненщині рятувальники знайшли тіло дитини, яку засипало піском у кар'єрі

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    На Рівненщині рятувальники знайшли тіло дитини, яку засипало піском у кар'єрі

    Одну дитину, котру дістали місцеві жителі, направлено до лікарні

    У Рівненській області рятувальники після тригодинних пошуків знайшли тіло дитини, яку засипало піском у кар’єрі.

    Про це повідомляє головне управління ДСНС в області.

    «О 19.05 було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей.

    Одну дитину, котру дістали місцеві жителі, направлено до лікарні. До пошуків залучалось місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб, а також дві одиниці техніки.
    ДСНС рятувальники населення
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