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    Українські бійці отримали відремонтований бомбардувальник Су-24

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    <div class="post-item__photo-author">Су-24</div> - Українські бійці отримали відремонтований бомбардувальник Су-24
    Су-24
    Фото: mil.in.ua

    Бомбардувальник Су-24 призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів в простих і складних метеоумовах

    Повітряні сили Збройних сил України отримали в своє розпорядження відремонтований бомбардувальник Су-24. Про це в середу, 10 квітня, повідомляє «Український мілітарний портал».

    Ремонтні роботи із Су-24 проводилися на Державному підприємстві Миколаївський авіаремонтний завод НАРП.

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    Повідомляється, що фахівці провели ремонтні роботи бомбардувальника. Зокрема, було повністю перевірено функціонування всіх вузлів і агрегатів літака. За необхідності був проведений їхній ремонт або ж повна заміна.

    Су-24 (з кодифікації НАТО: Fencer, Фенсер – англ. Фехтувальник) – український фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів в простих і складних метеоумов, вдень і вночі, у тому числі на малих висотах з прицільною поразкою наземних і надводних цілей.

    Зазначимо, що інженери України візьмуть участьу розробці великого безпілотного бомбардувальника. 

    Новий БПЛА отримає електрооптичні інфрачервоні датчики і багаторежимний радіолокатор. Він зможе нести протирадіолокаційні і протикорабельні ракети, а також керовані бомби.

    Одною з основних переваг нового безпілотника стане низька ціна і доступність БПЛА на ринку озброєнь.

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