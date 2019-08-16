На сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Петиція вже набрала 2146 голосів з 25 000 необхідних

На сайті президента України зареєстрована петиція за номером № 22/069050-еп про зменшення заробітної плати голові НАК «Нафтогаз України» Андрієві Коболєву «в 70 разів».

«Андрій Коболєв, керівник НАК «Нафтогаз України», за 2017 рік та ще 15 топ-менеджерів цієї державної компанії отримали аж 204 мільйони народних гривень «зарабітної» плати і «премій»!!!

Це по 12,750 млн грн на 16 осіб!!! І це в той час, коли більшість українців виживають та ледве сплачують захмарні комунальні тарифи!!!» – йдеться в тексті петиції.

Петиція вже набрала 2146 голосів з 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишилося 85 днів.

Окрім того, нещодавно на сайті президента з’явилася петиція з проханням зробити долар США валютою України.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Раніше повідомлялося, що голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди (включно з ЄСВ). З цієї суми зарплатня склала 25,5 млн грн, а 261 млн грн – премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Чистий прибуток «Нафтогазу» у 2018 році склав 11,6 млрд грн. Чистий грошовий потік від операційної діяльності - 71,6 млрд грн.

Нагадаємо, Коболєва багато критикували за його високі премії. Доходило навіть до різких висловлювань зі сторони Володимира Гройсмана, який обіцяв провести новий кадровий конкурс. Але незважаючи на це, у березні Коболєву вдалось залишився на посаді: йому продовжили контракт, хоча й лише на рік – до 22 березня 2020 року.

Після цього «Нафтогаз» подав уряду на погодження проєкт свого фінансового плану на 2019 рік. Але його забракували. В МЕРТ хотіли встановити рівень винагороди голові правління - 50% місячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомісячних та квартальних премій. Таку ж позицію займала і наглядова рада НАКу.

Також в фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.