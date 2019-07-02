Гройсман хоче, щоб Коболєв повернув майже 300 млн грн премії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Голові «Нафтогазу» Коболєву запропонували повернути 286 мільйонів гривень премій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Про це голова уряду заявив під час свого робочого візиту до Полтавської області, зазначивши, що Україна досі не отримала ані копійки після перемоги «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі проти російського «Газпрому», хоча особисто Коболєв за це отримав премію у 261 мільйон гривень.

«Я б порадив сьогодні Коболєва і всім тим, хто з ним працює, повернути 286 мільйонів гривень, які він приписав собі, підкреслюю, від виграшу арбітражу, а ми ще ані копійки не отримали у державний бюджет або на рахунки компанії, а вони вже «роздерибанили» сотні мільйонів гривень. Я пропоную, щоб він повернув гроші компанії, скасував рішення наглядової ради, і тоді це буде абсолютно справедливо», - сказав Гройсман.

Також прем'єр звернув увагу, що останнім часом Кабмін тричі своїми рішеннями змушував компанію знижувати ціну на газ для населення, хоча «Нафтогаз» повинен був це робити сам, оскільки для цього склалася необхідна кон'юнктура на зовнішніх ринках.

«Що стосується взагалі «Нафтогазу», то я можу сказати, що у мене з ними немає жодних дискусій. Я вважаю, що вони досить цинічний монополіст, з яким мені точно не по дорозі...», - зазначив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди (включно з ЄСВ). З цієї суми зарплатня склала 25,5 млн грн, а 261 млн грн – премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Чистий прибуток «Нафтогазу» у 2018 році склав 11,6 млрд грн. Чистий грошовий потік від операційної діяльності - 71,6 млрд грн.

Нагадаємо, Коболєва багато критикували за його високі премії. Доходило навіть до різких висловлювань зі сторони Володимира Гройсмана, який обіцяв провести новий кадровий конкурс. Але незважаючи на це, у березні Коболєву вдалось залишився на посаді: йому продовжили контракт, хоча й лише на рік – до 22 березня 2020 року.

Після цього «Нафтогаз» подав уряду на погодження проєкт свого фінансового плану на 2019 рік. Але його забракували. В МЕРТ хотіли встановити рівень винагороди голові правління - 50% місячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомісячних та квартальних премій. Таку ж позицію займала і наглядова рада НАКу.

Також в фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.