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    Економіка та фінанси

    Антимонопольний комітет слідом за прокуратурою і судом визнав формулу «Роттердам+» законною

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    Антимонопольний комітет слідом за прокуратурою і судом визнав формулу «Роттердам+» законною

    Формула «Роттердам+» діяла з травня 2016 по червень 2019 року

    Антимонопольний комітет (АМКУ) закрив розслідування стосовно формули «Роттердам+» у зв’язку з відсутністю порушень.

    Відповідне рішення АМКУ прийняв 18 грудня, передає «РБК-Україна».

    «Закрити розслідування через відсутність порушень законодавства у діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг», - повідомили в АМКУ.

    Розслідування справи тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля «Роттердам+».

    Розслідування АМКУ було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення Національного антикорупційного бюро. Комітет прийшов до висновку, що формула «Роттердам+» не мала жодного негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.

    Раніше повідомлялося, що формула «Роттердам+» була прийнята в березні 2016 року на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще у 2015 році зобов’язав НКРЕКП відійти від ручного визначення цін на вугілля і запровадити прозору європейську методологію.

    Нагадаємо, формула «Роттердам+», за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

    З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі «Роттердам+», за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

    У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

    Рішення суду про законність закриття справи набрало чинності з 17 листопада 2020 року.

    Теги: НКРЕКП НАБУ вугілля Офіс Генерального прокурора Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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