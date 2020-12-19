Донецькі шахти отримали перший транш для погашення зарплатних боргів

Загалом шахтарям цього до кінця року мають виплатити 658,9 млн грн

Бюджетні кошти у сумі 381,5 млн гривень надійшли 18 грудня на державні вугледобувні підприємства

На Донеччині вугледобувні підприємства отримали перший транш – 381,5 млн грн для погашення заборгованості з зарплати шахтарям. Про це йдеться на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Бюджетні кошти у сумі 381,5 млн гривень надійшли 18 грудня на державні вугледобувні підприємства Донецької області для погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за жовтень-листопад поточного року», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший транш з 658,9 млн грн, який надійшов для виплати заробітної плати шахтарям.

Очікується, що на наступного тижні буде решта коштів, передбачена для виплати шахтарям Донецької області.

В ОДА зазначили, що проблемною є виплата заробітної плати шахтарям ДП «ВК «Краснолиманська», оскільки підприємство не працює з видобутку вугілля та не отримує бюджетних коштів, а надає загальношахтні послуги ТОВ «Краснолиманське», з яким знаходиться на одному виробничому майданчику.

Нагадаємо, 18 грудня президент Зеленський заявив, що зарплату шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

На Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.

Також 8 грудня гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати.

У Мирнограді Донецької області гірники шахти Капітального держпідприємства Мирноградвугілля вийшли на акцію протесту через борги із зарплати.