На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі

Незабаром після виверження розпочався «дощ» із попелу та дрібних шматків лави

На острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан, а потім викинув стовп попелу в небо.

Про це повідомляє ANSA.

Виверження сталося о 10:24 за місцевим часом. Після цього стався так званий дощ з попелу, який осів на територіях найближчих населених пунктів.

За інформацією Національного інституту геофізики і вулканології - обсерваторії Етни, виверження спостерігалося протягом чотирьох хвилин і супроводжувалося зсувами.

Останнє велике виверження цього вулкана сталося 13 квітня 2009 року.

Інформації про постраждалих не надходило.