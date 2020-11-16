На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі
Незабаром після виверження розпочався «дощ» із попелу та дрібних шматків лави
На острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан, а потім викинув стовп попелу в небо.
Про це повідомляє ANSA.
Виверження сталося о 10:24 за місцевим часом. Після цього стався так званий дощ з попелу, який осів на територіях найближчих населених пунктів.
За інформацією Національного інституту геофізики і вулканології - обсерваторії Етни, виверження спостерігалося протягом чотирьох хвилин і супроводжувалося зсувами.
Останнє велике виверження цього вулкана сталося 13 квітня 2009 року.
Інформації про постраждалих не надходило.