  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі

    • Розсилка
    Останнє велике виверження Стромболі сталося 13 квітня 2009 року - На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі
    Останнє велике виверження Стромболі сталося 13 квітня 2009 року

    Незабаром після виверження розпочався «дощ» із попелу та дрібних шматків лави

    На острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан, а потім викинув стовп попелу в небо.

    Про це повідомляє ANSA.

    Виверження сталося о 10:24 за місцевим часом. Після цього стався так званий дощ з попелу, який осів на територіях найближчих населених пунктів.

    За інформацією Національного інституту геофізики і вулканології - обсерваторії Етни, виверження спостерігалося протягом чотирьох хвилин і супроводжувалося зсувами.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі
    На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі
    На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі

    Останнє велике виверження цього вулкана сталося 13 квітня 2009 року.

    Інформації про постраждалих не надходило.

     

    Теги: Італія вулкан надзвичайні ситуації дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies