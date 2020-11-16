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    В Україні завтра очікується вдень близько 0 градусів

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    У Києві опадів не очікується, а температура повітря становитиме від -1 до +1 градуса - В Україні завтра очікується вдень близько 0 градусів
    У Києві опадів не очікується, а температура повітря становитиме від -1 до +1 градуса

    На Заході країни синоптики прогнозують дощ, а на Сході – мокрий сніг

    В Україні завтра, 17 листопада, очікується хмарна погода, подекуди з дощами та мокрим снігом. Температура повітря у середньому утримуватиметься близько 0 градусів. Про це повідомляє Гідрометцентр.

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    На заході України хмарно з дощем, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градуси, вдень +7...+10 градусів.

    На півночі України хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря від 0...до -2 градуси.

    У центрі України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +1...+3 градуси.

    На сході України хмарно, удень та вночі мокрий сніг, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...-3 градуси.

    На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 градус, удень +5...+7 градусів, в Одеській області  температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

    У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +6...+8 градусів.

    У Києві у вівторок, 17 листопада хмарно, вночі без істотних опадів, удень дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень від -1 до +1 градуса.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ
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