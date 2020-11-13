Україна підписала з NASA угоду «Артеміда» щодо освоєння Місяця

В агентстві переконують, що у нас є всі науково-технічні можливості та досвід, які дозволяють бути партнером NASA

Державне космічне агентство України приєдналося до угоди у межах програми NASA «Артеміда» (Artemis) щодо принципів дослідження Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях. Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

До пакту, крім США, 14 жовтня приєдналися Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати та Велика Британія. Отже, Україна стала восьмою країною, яка підписала угоду зі США.



«Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати власні проєкти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу... Українські проєкти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми «Артеміда», – цитує пресслужба слова очільника українського агентства Володимира Усова.



Також у Держкосмічному агентстві сподіваються, що підписання домовленостей сприятиме укладенню Рамкової угоди між Урядом України та США про співпрацю у дослідженні космосу. Попередня Рамкова угода діяла з 31 березня і втратила чинність 22 січня 2019 року.

Агентство планує до 2024 року висадити на поверхню супутника Землі «першу жінку й наступних чоловіків». Мета програми полягає в організації наукових досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться, зокрема, про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марсу.



Наприкінці квітня NASA обрало компанії, яким доручило розробити посадкові модулі для здійснення польоту на Місяць до 2024 року. Ними стали Blue Origin Джефа Безоса, SpaceX Ілона Маска та американська компанія Dynetics. Очікується, що готові проєкти посадкових модулів компанії-підрядники NASA мають представити до лютого 2021 року.

Нагадаємо, що вісім країн підписали «угоду Артеміди» щодо освоєння Місяця.