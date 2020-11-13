В Італії вперше за добу підтвердили понад 40 тис. нових випадків коронавірусу

Загалом в Італії вже зафіксовано 1,1 млн інфікованих коронавірусом

Вчора внаслідок пандемії в країні померли 550 хворих

В Італії за добу підтвердили коронавірус у 40 902 осіб, загальна кількість випадків захворювання Covid-19 в країні зросла до 1 107 303.

Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Зазначається, що це новий антирекорд захворюваності за добу в країні, що перевищив попередній, встановлений 7 листопада, – 39 811 нових випадків інфікування.

За минулу добу в Італії проведено 254 908 тестів на коронавірус, що на 20 236 більше, ніж попередньої доби.

Вчора внаслідок пандемії в країні померли 550 хворих, загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 44 139 осіб. Одужали вже 399 238 людей.

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 512652

Хворіють 269486

Одужали 233849

Померли 9317

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).