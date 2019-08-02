На скандальному окрузі №50 напали на знімальну групу телеканалу



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Внаслідок нападу оператор отримав струс мозку, розбито професійну камеру

У Покровську Донецької області напали на знімальну групу місцевого телеканалу «Капрі». Нападники — невідомі чоловіки і політтехнолог кандидата у народні депутати, мера Покровська Руслана Трєбушкіна.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Внаслідок нападу оператор отримав струс мозку, розбито професійну камеру і робочий телефон журналістки Альони Соболенко.

За словами журналістки, спочатку Віталій Вербицький, політтехнолог кандидата у народні депутати Руслана Трєбушкіна, розбив її робочий смартфон, вирвавши його в неї з рук.

Потім Вербицький силоміць запхав оператора за двері приміщення Ради ветеранів, де проходила зустріч членів окружної виборчої комісії та керівництва міста. Журналісти зацікавилися цим фактом та вирішили з’ясувати, чому ОВК не займається перерахунком голосів, як постановила ЦВК, а мають зустріч із самим Трєбушкіним за зачиненими дверима. Але жоден із представників ЗМІ туди не зміг потрапити.

Потім у приміщенні, розповіла Соболенко, невідомі молодики побили оператора, розбили камеру та знищили усі відеоматеріали із карти пам’яті.

Оператора півгодини тримали за дверима. Журналістка одразу ж викликала поліцію, однак правоохоронці приїхали не одразу — довелося викликати наряд тричі.

«Щоб ви розуміли від відділка поліції до місця подій йти пішки дві хвилини. Ми дуже хвилювалися, адже не знали, що там коїться за зачиненими дверима… У лікарні зняли побої, а сьогодні оператору знову викликали швидку, через запаморочення, як виявилося в нього струсок мозку», – розповіла Альона Соболенко.

Поліція приїхала лише за півгодини після виклику, але не змогла потрапити у приміщення, оскільки натовп невідомих молодиків затуляв вхід. Згодом до поліції приїхало підкріплення, яке і звільнило оператора.

Своїм колегам постраждалий оператор розповів, що молодики погрожували йому розправою та намагалися дізнатися, скільки ще знімальних груп лишилося на вулиці. Після інциденту оператора забрала карета швидкої допомоги.

Журналісти подали заяву до поліції. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Нагадаємо, 30 липня в «Укрінформі» близько 10 молодиків в футболках з написами «Традиція і порядок» увірвались на пресконференцію, яка була присвячена виборам на 50-му округу в Донецькій області, і закидали яйцями мера Добропілля Андрія Аксьонова.

Як відомо, Аксьонов поступився переможцю на цьому окрузі Руслану Требушкіну (Опозиційний блок) майже в 200 голосів.

Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.

Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.