Інтерв'ю Гіркіна долучать до справи MH17
Суд вивчить заяви Гіркіна
Інтерв'ю колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна долучать до матеріалів справи про авіакатастрофу рейсу MH17 над Донбасом. Суд Нідерландів врахує і вивчить заяви Гіркіна.
Про це повідомляє DW.
Під час слухань у справі MH17 суддя Хендрік Стінхейс сказав, що, крім наявних даних, до матеріалів провадження також долучать інтерв'ю Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону.
Нагадаємо, під час розмови з Гордоном Гіркін заявив про свою «непряму відповідальність» у катастрофі MH17.
Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера.
8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.
Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.
Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.