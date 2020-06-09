Інтерв'ю Гіркіна долучать до справи MH17



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Під час розмови з Гордоном Гіркін заявив про свою «непряму відповідальність» у катастрофі MH17

Суд вивчить заяви Гіркіна

Інтерв'ю колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна долучать до матеріалів справи про авіакатастрофу рейсу MH17 над Донбасом. Суд Нідерландів врахує і вивчить заяви Гіркіна.

Про це повідомляє DW.

Під час слухань у справі MH17 суддя Хендрік Стінхейс сказав, що, крім наявних даних, до матеріалів провадження також долучать інтерв'ю Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону.

Нагадаємо, під час розмови з Гордоном Гіркін заявив про свою «непряму відповідальність» у катастрофі MH17.

Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера.

8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.