На Сумщині чоловік снодійним «вакцинував» пенсіонерів від Covid-19 і пограбував

Грабіжник побив жінку, як тільки вони прийшла до тями, вимагаючи гроші

У Сумській області затримали раніше судимого чоловіка, який під приводом вакцинації від Covid-19 ввів подружжю пенсіонерів снодійне та пограбував їх. Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

54-річний житель Конотопського району прийшов до будинку пенсіонерів під виглядом фельдшера та запропонував 79-річній господині та її 85-річному чоловікові вакцинуватися від коронавірусу.

За даними поліції, зловмисник зробив їм ін'єкції снодійним для тварин, а після того як вони заснули, обшукав будинок на предмет грошей та цінних речей.

Грабіжник побив жінку, як тільки вони прийшла до тями, вимагаючи гроші. Не отримавши бажаного, «фельдшер» вкрав мобільний телефон, банківську картку та підпалив веранду, аби позбутися свідків.

У поліції повідомили, що за годину підозрюваного було затримано. При ньому знайшли записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.

Тим часом, у селищі Тиврів, що на Вінниччині, невідомі вандали їздили мотоциклами по меморіалу Слави та витирали брудні руки державним прапором України.

Наруга над державними символами – це злочин, передбачений 338 статтею КК України.