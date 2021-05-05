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    На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)

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    У селищі Тиврів прапор України розташований біля відділу поліції&nbsp; - На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)
    У селищі Тиврів прапор України розташований біля відділу поліції 
    Фото: Інна Суверток/Facebook

    Наруга над державними символами – це злочин, передбачений 338 статтею КК України

    У селищі Тиврів, що на Вінниччині, невідомі вандали їздили мотоциклами по меморіалу Слави та витирали брудні руки державним прапором України. Про це поінформували активісти громадського об’єднання «Тиверці».

    «У той час, коли частина громади передає на передову нашим захисникам великодні подарунки, інші в центрі Тиврова обтирають руки об державний прапор України та їздять мотоциклами по меморіалу Слави в самому центрі селища, зовсім поряд із відділком поліції», – йдеться в повідомленні.

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    На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)
    На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)
    На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)
    На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)
    На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)
    Фото: Інна Суверток/Facebook

    Наруга над державними символами – це злочин, передбачений 338 статтею КК України.

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    Теги: вандалізм прапор активісти Вінниччина злочин
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