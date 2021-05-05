На Вінниччині невідомі витерли руки державним прапором України (фото)

Наруга над державними символами – це злочин, передбачений 338 статтею КК України

У селищі Тиврів, що на Вінниччині, невідомі вандали їздили мотоциклами по меморіалу Слави та витирали брудні руки державним прапором України. Про це поінформували активісти громадського об’єднання «Тиверці».

«У той час, коли частина громади передає на передову нашим захисникам великодні подарунки, інші в центрі Тиврова обтирають руки об державний прапор України та їздять мотоциклами по меморіалу Слави в самому центрі селища, зовсім поряд із відділком поліції», – йдеться в повідомленні.

Наруга над державними символами – це злочин, передбачений 338 статтею КК України.

Нагадаємо, на Луганщині у Лисичанську розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям. Правоохоронці встановили, що 37-річний житель Лисичанська взяв вдома білу фарбу та пензлик, пішов до Палацу культури та замалював фарбою первинні написи на пам’ятнику та написав слово «Ленин».

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