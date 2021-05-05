На парковці банда відібрала у киянина п'ять млн грн (фото, відео)

Зловмисники заздалегідь готувались до злочину, адже дізналися, що чоловік планує купити квартиру

На вулиці Євгенія Харченка в Дарницькому районі Києва невідомі вдарили чоловіка та відібрали сумку, де було майже 5 млн грн. Про це потерпілий повідомив до поліції. На місце події прибули співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група, інформує пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Ігор Падюк, потерпілий планував витратити гроші на покупку квартири, але зловмисники про це дізнались та заздалегідь підготувались до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного втекли на авто.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. Згодом встановили місцезнаходження фігурантів та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – жителі Києва та Одещини, 1966 та 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Аби приховати сліди злочину, вони навіть намагались спалити свій автомобіль», – повідомив правоохоронець.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.