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    На Світлодарській дузі у бойовиків в бою відібрали кулемет

    Українські бійці в бою добули кулемет
    В зоні АТО на Донбасі на Світлодарській дузі через постійні провокації бійці провели операцію з примушення противника до дотримання домовленостей про перемир'я. Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За його словами, операцію провели військовослужбовці 25-го батальйону «Київська Русь».
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    Українські бійці в бою добули кулемет

    В зоні АТО на Донбасі на Світлодарській дузі через постійні провокації бійці провели операцію з примушення противника до дотримання домовленостей про перемир'я. Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    За його словами, операцію провели військовослужбовці 25-го батальйону «Київська Русь».

    «В результаті операції ліквідовані два терористи. Був захоплений кулемет НСВТ калібру 12,7 разом з триногою. Ручний протитанковий гранатомет та іншу зброю, а також різні документи, серед яких були журнали спостережень і картки вогню», - написав він,

    АТО Донбас волонтер документи
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