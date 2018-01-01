На Світлодарській дузі у бойовиків в бою відібрали кулемет

Українські бійці в бою добули кулемет

В зоні АТО на Донбасі на Світлодарській дузі через постійні провокації бійці провели операцію з примушення противника до дотримання домовленостей про перемир'я. Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За його словами, операцію провели військовослужбовці 25-го батальйону «Київська Русь».



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Українські бійці в бою добули кулемет

В зоні АТО на Донбасі на Світлодарській дузі через постійні провокації бійці провели операцію з примушення противника до дотримання домовленостей про перемир'я. Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, операцію провели військовослужбовці 25-го батальйону «Київська Русь».

«В результаті операції ліквідовані два терористи. Був захоплений кулемет НСВТ калібру 12,7 разом з триногою. Ручний протитанковий гранатомет та іншу зброю, а також різні документи, серед яких були журнали спостережень і картки вогню», - написав він,