На Тернопільщині дощі зруйнували дорогу та лінію електропередач (фото)

30 будинків села залишилися без світла

На Тернопільщині у селі Світле рясні дощі зруйнували кам’яну дорогу. Про це розповів секретар Коропецької селищної ради Дмитро Данчук, пише «Суспільне». За його словами, зливою розмило ділянку дороги довжиною півтора кілометра.

«Це дорога обласного значення Коропець-Світле. Великим водотоком, який не вміщався в нарізані водовідведення, зроблені неналежним чином фірмою, яка обслуговувала цю дорогу, вода не справлялася, зробила свій потік і зруйнувала повністю дорожнє покриття. Фактично вчора тут неможливо було проїхати, були рови глибиною пів метра-метр, але завдяки оперативній роботі фірми, яка обслуговує цю дорогу, зробили водовідведення вздовж серпантину до села і розрівняли ті ділянки дороги, які проходять по самому селі», – зазначив Данчук.

Також через негоду в Світлому впала електроопора та обірвало лінію електропередачі. Через це вчора 30 будинків залишилися без світла, зазначив Данчук. За його словами, сьогодні електропостачання відновили

«Багатовікові дерева, які знаходилися вздовж дороги, біли підмиті і попадали на лінію електропередач порвали її і вирвали бетонний стовп, який впав на господарську будівлю місцевого мешканця. Дерево завдяки нашій місцевій пожежній команді було ліквідоване. Служби, які обслуговують наші лінії електропередач, знаходяться в Монастириську, їм потрібен був час, щоб заїхати, тим більше не було можливості. Вони оперативно зранку спрацювали, поставили нову бетонну опору і забезпечили електроенергією сім дворів, які були знеструмлені протягом доби», – зазначив секретар.

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