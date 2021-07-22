В Україні розігралася стихія: дві людини загинули, ще семеро травмованих

На території України 21 липня в результаті падіння дерев загинуло дві особи та сім осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано

Станом на ранок 22 липня через негоду знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях

У результаті падіння дерев в Україні загинуло дві особи та семеро з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано. Про це вранці 22 липня повідомляє пресслужба ДСНС.

«На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло дві особи та сім осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у м. Дружківка та м. Костянтинівка, що на Донеччині, внаслідок падіння дерев одна особа загинула та сім осіб госпіталізовано. У м. Дружківка, м. Костянтинівка, м. Слов’янськ, м. Мирноград, смт Ямпіль та с. Кіндратівка Краматорського району пошкоджено 77 покрівель (58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, три школи та вісім адміністративних об’єктів). Розпилено та прибрано 33 повалених дерева. Роботи завершено. До робіт залучалось 106 осіб та 28 одиниць техніки ДСНС.

У с. Мусіївка Міловського району Луганської області внаслідок падіння конструкцій даху загинула одна особа. У м. Сватове пошкоджено дві покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у м. Троїцьке пошкоджено дах школи. На території Сватівського та Сєвєродонецького районів підрозділами ДСНС спільно з комунальними службами розпилено та прибрано 57 повалених дерев. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 39 осіб та дев’ять одиниць техніки.

Крім того, в ніч на 22 липня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. «кубів» води.

Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки.

Також станом на 7 ранку 22 липня через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Одесі сталася потужна повінь: Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.

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