  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні розігралася стихія: дві людини загинули, ще семеро травмованих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На території України 21 липня в результаті падіння дерев загинуло дві особи та сім осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано - В Україні розігралася стихія: дві людини загинули, ще семеро травмованих
    На території України 21 липня в результаті падіння дерев загинуло дві особи та сім осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано
    Фото: dsns.gov.ua

    Станом на ранок 22 липня через негоду знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях

    У результаті падіння дерев в Україні загинуло дві особи та семеро з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано. Про це вранці 22 липня повідомляє пресслужба ДСНС.

    «На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло дві особи та сім осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, у м. Дружківка та м. Костянтинівка, що на Донеччині, внаслідок падіння дерев одна особа загинула та сім осіб госпіталізовано. У м. Дружківка, м. Костянтинівка, м. Слов’янськ, м. Мирноград, смт Ямпіль та с. Кіндратівка Краматорського району пошкоджено 77 покрівель (58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, три школи та вісім адміністративних об’єктів). Розпилено та прибрано 33 повалених дерева. Роботи завершено. До робіт залучалось 106 осіб та 28 одиниць техніки ДСНС.

    У с. Мусіївка Міловського району Луганської області внаслідок падіння конструкцій даху загинула одна особа. У м. Сватове пошкоджено дві покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні, у м. Троїцьке пошкоджено дах школи. На території Сватівського та Сєвєродонецького районів підрозділами ДСНС спільно з комунальними службами розпилено та прибрано 57 повалених дерев. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 39 осіб та дев’ять одиниць техніки.

    Крім того, в ніч на 22 липня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС евакуйовано 18 осіб з підтоплених будинків. Відкачано близько 2 тис. «кубів» води.

    Рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 93 особи та 20 од. техніки.

    Також станом на 7 ранку 22 липня через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, в Одесі сталася потужна повінь: Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.

    Також напередодні Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото), а а Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото).

    Читайте також:

    Теги: Костянтинівка стихійні лиха атмосферне явище Донеччина смерть Україна негода повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні розігралася стихія: дві людини загинули, ще семеро травмованих