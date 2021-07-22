Повінь в Одесі: Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки

За інформацією Гідрометцентру, в Одесі за годину випав 31 мм опадів

Внаслідок потужної зливи Одесу цієї ночі накрила повінь. Про це повідомляє «Думська».

За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випав 31 мм опадів.

Низку міських вулиць затопило. Як зазначається, у повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, центральна алея Аркадії.

У низці районів міста немає світла. Впали десятки дерев. Підтопило під’їзди багатоквартирних будинків.

Зазначається, що літаки, що мали приземлитися в Одесі, попрямували до інших аеропортів, зокрема борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, літак Azur Air Ukraine полетів до «Борисполя».

Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

Зазначимо, напередодні Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото).