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    Повінь в Одесі: Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки

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    Низку міських вулиць затопило - Повінь в Одесі: Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки
    Низку міських вулиць затопило
    Фото: dumskaya.net

    За інформацією Гідрометцентру, в Одесі за годину випав 31 мм опадів

    Внаслідок потужної зливи Одесу цієї ночі накрила повінь. Про це повідомляє «Думська».

    За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випав 31 мм опадів.

    Низку міських вулиць затопило. Як зазначається, у повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, центральна алея Аркадії.

    У низці районів міста немає світла. Впали десятки дерев. Підтопило під’їзди багатоквартирних будинків.

    Зазначається, що літаки, що мали приземлитися в Одесі, попрямували до інших аеропортів, зокрема борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, літак Azur Air Ukraine полетів до «Борисполя».

    Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

    Зазначимо, напередодні Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото).

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    Теги: Одеса атмосферне явище літак негода повінь дощ
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    Повінь в Одесі: Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки