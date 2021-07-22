Негода у Хмельницькому: затоплено головний ринок, вода у багатоповерхівках (фото, відео)

Рівень води зростає вже протягом доби

У Хмельницькому рясні зливи тривають вже другий день, тож вулиці міста перетворилися на річки. Зокрема, вода поглинула дві вулиці – Вокзальну та Геологів. Про це розповів виконувач обов’язків директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко в коментарі «Суспільному». Також на вулиці Зарічанській, 30 затопило підвал 14-поверхівки.

У будинку на вулиці Зарічанській, 30 уперше за тридцять років затопило підвальне приміщення. Його мешканка Галина Гутник показала щитову, де розміщені електроприлади. Рівень води зростає вже протягом доби, поки йде дощ, та піднімається кожних п’ять хвилин. Якщо негода триватиме – затопить підвал і дійде до першого поверху.

«Телефонували і на теплотрасу, і на аварійку, телефонували у міську раду – куди вже тільки не телефонували. Я не знаю, як рятуватися», – поскаржилась місцева мешканка.

Головний інженер житлово-експлуатаційного об’єднання кооперативних будинків, яке обслуговує 14-поверхівку, Василь Каньовський говорить – проблема підтоплення виникла, оскільки через лотки теплотраси, яка проходить під будинком, вода потрапляє в підвал, тому вирішувати проблему буде теплопостачальна компанія.

На вулиці Геологів, на якій знаходиться Хмельницький речовий ринок, води по кісточки. Продавець ринку Мухамед каже, що проблема з підтопленням вулиці виникає щороку і досі її ніхто не вирішив.

«Ринок не розвивається, каналізацію не роблять, обіцяють щороку, а все одно воно топить і топить. Піде дощ – і вже тут руху немає», – поскаржився підприємець з ринку.

Додає, така ситуація заважає торгівлі. «Платимо оренду, надаємо людям робочі місця, а ринок для того, щоб тут було комфортно працювати, нічого не робить», – розповідає Мухамед.

Заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш розповідає, ще одна з причин затоплення хмельницького речового ринку – його хаотична забудова.

«Ринки розвивались якось несистемно, тобто кожен щось сам собі добудовував, десь перекривав, десь сам будував ці системи водовідведення. Десь вони відповідали вимогам, десь не відповідали. Власне, через це маємо такі проблеми зараз», – коментує посадовець.

Примуш додав, що зараз міська рада працює над вирішенням проблеми щорічних затоплень.

«Ми зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію для проведення двох проколів під залізницею для того, щоб зробити два таких потужних стоки, які б дали можливість під час навантажень, коли велика вода йде, дати можливість випускати її», – зазначив місцевий чиновник.

Тим часом, через повінь в Одесі Дерибасівська перетворилася на річку, в аеропорту не сідають літаки.