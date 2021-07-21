На Київщині негода знеструмила понад сотню населених пунктів

В Україні внаслідок негоди без світла понад 800 населених пунктів

Станом на ранок 21 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області знеструмлено 121 населений пункт. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Загалом внаслідок негоди енергопостачання відсутнє у 838 населених пунктах в 13 областях України.

Зазначимо, сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві пізно ввечері 20 липня, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.

Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Щоб не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Через це затримується рух трамваїв низки маршрутів.

Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку.