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    На Київщині негода знеструмила понад сотню населених пунктів

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    Бригади обленерго відновлюють електропостачання - На Київщині негода знеструмила понад сотню населених пунктів
    Бригади обленерго відновлюють електропостачання
    Фото з відкритих джерел

    В Україні внаслідок негоди без світла понад 800 населених пунктів

    Станом на ранок 21 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області знеструмлено 121 населений пункт. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Загалом внаслідок негоди енергопостачання відсутнє у 838 населених пунктах в 13 областях України.

    Зазначимо, сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

    Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві пізно ввечері 20 липня, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.

    Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Щоб не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

    Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Через це затримується рух трамваїв низки маршрутів.

    Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку.

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    Теги: ДСНС електроенергія Київщина негода дощ
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    На Київщині негода знеструмила понад сотню населених пунктів