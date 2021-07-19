Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)

За останню добу польські рятувальники виїжджали на роботи щодо ліквідації наслідків стихії понад півтори тисячі разів

Затоплено безліч будинків і доріг, вітер позносив дахи

Польща також серед країн, які постраждали від аномальних злив. Інтенсивні опади натворили чимало бід. Деякі річки вийшли з берегів, затопивши вулиці довколишніх населених пунктів. Про це інформує RMF24.

За останню добу польські рятувальники виїжджали на роботи щодо ліквідації наслідків стихії понад півтори тисячі разів.

Стихія переважно вирувала на півдні країни. Затоплено безліч будинків і доріг, вітер позносив дахи та пошкодив ЛЕП. Найбільших втрат зазнало Малопольське воєводство (Краків). Там навіть зібрався кризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким.

У населеному пункті Глогочув місцева річка Глогочувка вийшла з берегів і затопила приватні будинки, а також дорогу національного значення № 7, яка веде до курортного містечка Закопане.

Також сильна злива викликала раптові повені в Новий Сонч і Чернець.

Крім цього підтоплення будинків і місцевих доріг спостерігалося і в інших регіонах Малопольського та сусіднього Підкарпатського воєводства, яке межує з Україною.

Додамо, що потужні опади на більшій частині Австрії спровокували затоплення. Надзвичайно потужно негода вирувала на землях Тіроль та Зальцбург.

Нагадаємо, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

Також повідомляли про те, що кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156 осіб.

При цьому принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.

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