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    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)

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    За останню добу польські рятувальники виїжджали на роботи щодо ліквідації наслідків стихії понад півтори тисячі разів - Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    За останню добу польські рятувальники виїжджали на роботи щодо ліквідації наслідків стихії понад півтори тисячі разів
    Фото: скріншот

    Затоплено безліч будинків і доріг, вітер позносив дахи

    Польща також серед країн, які постраждали від аномальних злив. Інтенсивні опади натворили чимало бід. Деякі річки вийшли з берегів, затопивши вулиці довколишніх населених пунктів. Про це інформує RMF24.

    За останню добу польські рятувальники виїжджали на роботи щодо ліквідації наслідків стихії понад півтори тисячі разів.

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    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)
    Фото: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/Facebook

    Стихія переважно вирувала на півдні країни. Затоплено безліч будинків і доріг, вітер позносив дахи та пошкодив ЛЕП. Найбільших втрат зазнало Малопольське воєводство (Краків). Там навіть зібрався кризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким.

    У населеному пункті Глогочув місцева річка Глогочувка вийшла з берегів і затопила приватні будинки, а також дорогу національного значення № 7, яка веде до курортного містечка Закопане.

    Також сильна злива викликала раптові повені в Новий Сонч і Чернець.

    Крім цього підтоплення будинків і місцевих доріг спостерігалося і в інших регіонах Малопольського та сусіднього Підкарпатського воєводства, яке межує з Україною.

    Додамо, що потужні опади на більшій частині Австрії спровокували затоплення. Надзвичайно потужно негода вирувала на землях Тіроль та Зальцбург.

    Нагадаємо, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

    Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

    Також повідомляли про те, що кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156 осіб.

    При цьому принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.

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    Теги: Польща Європа негода
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    Апокаліпсис у Польщі. Негода пошматувала південь країни (фото, відео)