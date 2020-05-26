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    На Тернопільщині посадовець патрульної поліції вимагав хабар за видачу водійського посвідчення

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    На Тернопільщині посадовець патрульної поліції вимагав хабар за видачу водійського посвідчення
    Фото: пресцентр СБУ

    Вартість послуги керівник підрозділу патрульної поліції оцінив у $300

    Служба безпеки України викрила керівника одного з районних секторів патрульної поліції Тернопільщини на вимаганні хабара за видачу водійського посвідчення. Про це повідомляє УСБУ в Тернопільській області.

    За даними слідства, посадовець запропонував місцевому мешканцю, якого позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху, відновити вилучені документи. Аби вирішити питання зловмисник обіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВСУ. Вартість цієї послуги він оцінив у $300.

    Правоохоронці затримали керівника підрозділу відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поряд із робочим місцем після передачі всієї суми хабара.

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    На Тернопільщині посадовець патрульної поліції вимагав хабар за видачу водійського посвідчення
    На Тернопільщині посадовець патрульної поліції вимагав хабар за видачу водійського посвідчення
    На Тернопільщині посадовець патрульної поліції вимагав хабар за видачу водійського посвідчення
    Фото: пресцентр СБУ

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

    Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки поліції, слідчими ДБР та під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.

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