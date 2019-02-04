На Тернопільщині сільський голова отримав $3,5 тис. хабара за оренду землі



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Чиновник вимагав хабар за надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 га

Прокуратурою Тернопільської області спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління ГУНП в області задокументовано факт вимагання та одержання сільським головою неправомірної вигоди у 3,5 тис доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області

Встановлено, що сільський голова вимагав від громадянина 3,5 тис доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 га на території одного із сіл Бережанського району для ведення підприємницької діяльності.

Зловмисника затримано під час одержання грошей.

Триває розслідування за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданої йому влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що офіцер відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин вимагала 1 800 доларів у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.