На Україну насувається антициклон Rodegang: прогноз погоди на 17 вересня



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Синоптики прогнозують суху і сонячну погоду протягом всього дня

У понеділок, на думку синоптиків, українців очікують хороші погодні умови. На всій території країни очікується суха і сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура повітря залишиться такою ж прохолодною, йдеться в прогнозі погоди Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у понеділок очікується суха і сонячна погода, яка буде визначати весь наступний тиждень. Над усіма областями України буде антициклон, який дозволить трохи прогріти повітря. Опадів не очікується.

Тим не менш, у більшості областей буде домінувати холодна вітряна погода. На заході країни вдень очікується температура близько +19... +24 градусів Цельсія. У центральній Україні стовпчики термометрів покажуть до +19... +21 градуса тепла. У південних областях нашої країни буде +20... +22 градуси тепла. На сході країни температура буде трохи нижче – +19... +22.

Найхолодніше буде на Півночі України: там рівень тепла в денний час буде відштовхуватися від +18 градусів. А вночі стовпчики термометрів опустяться до мінімальної позначки +7 градусів Цельсія.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок, в Україні ще збережеться прохолодна погода, але згодом потепліє.

«Проте вже з вівторка, завдяки пануванню над нами антициклону з дивним ім`ям Rodegang, сонце почне гнати градуси вгору. Денна температура повітря протягом середи-п'ятниці досягне +24+28 градусів.Отже, увесь тиждень буде чудовим - сонячним та теплим, лише завтра ще - перехідний прохолодний день», - написала Діденко.