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    На Україну насувається відлига

    Синоптик розповіла, якою буде погода наприкінці тижня
    Протягом 16-18 січня в Україні почнеться відлига, очікується невеликий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, 16 лютого в Україні вже у багатьох областях почнеться відлига, температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів. Практично всюди очікується невеликий сніг. Найтепліше буде у південних регіонах, там
    • Сьогодні, 11:11
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    Синоптик розповіла, якою буде погода наприкінці тижня

    Протягом 16-18 січня в Україні почнеться відлига, очікується невеликий сніг.

    Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

    За її словами, 16 лютого в Україні вже у багатьох областях почнеться відлига, температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів. Практично всюди очікується невеликий сніг. Найтепліше буде у південних регіонах, там повітря прогріється до +2 +5 градусів. 

    У столиці України завтра також пройде невеликий сніг, буде хмарно, а вдень також потепліє до відлиги.

    Цими вихідними температура повітря практично не зміниться, вдень буде відносно тепло, але волого з невеликим снігом. Вночі буде невелика мінусова температура. 

    прогноз погоди
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