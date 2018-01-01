На Україну насувається відлига

Синоптик розповіла, якою буде погода наприкінці тижня

Протягом 16-18 січня в Україні почнеться відлига, очікується невеликий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, 16 лютого в Україні вже у багатьох областях почнеться відлига, температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів. Практично всюди очікується невеликий сніг. Найтепліше буде у південних регіонах, там



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Синоптик розповіла, якою буде погода наприкінці тижня

Протягом 16-18 січня в Україні почнеться відлига, очікується невеликий сніг.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 16 лютого в Україні вже у багатьох областях почнеться відлига, температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів. Практично всюди очікується невеликий сніг. Найтепліше буде у південних регіонах, там повітря прогріється до +2 +5 градусів.

У столиці України завтра також пройде невеликий сніг, буде хмарно, а вдень також потепліє до відлиги.

Цими вихідними температура повітря практично не зміниться, вдень буде відносно тепло, але волого з невеликим снігом. Вночі буде невелика мінусова температура.