«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США

Яценюк наголосив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку в Конгресі США

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Ухвалення Конгресом США безпекового пакету для України, – це шлях, як відновити позицію США як лідера вільного світу, – наголосив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 16-го щорічного КБФ у столиці 21 березня.

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Він підкреслив, що безпековий пакет для України зараз «застряг» в американському Конгресі, в той час як отримання цієї допомоги – «це одне з найважливіших питань зараз для українського народу для його виживання».

«Мій меседж Конгресу Сполучених Штатів і особисто спікеру Майку Джонсону. Я теж був спікером. Пане спікер, світ дивиться на вас. Ви – вірний християнин, пане спікер, отже, Господь також на вас дивиться. Дивиться український народ – ті, хто віддають свої життя», – сказав Арсеній Яценюк.

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Він наголосив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку в Конгресі США: «Тож дайте зелене світло», – звернувся він до спікера Джонсона.

«Це шлях, як відновити лідерську позицію США як реального лідера вільного світу. І як допомогти Україні і врятувати її», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».