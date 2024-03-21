Головна Новини
search button user button menu button

«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Яценюк наголосив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку в Конгресі США
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Ухвалення Конгресом США безпекового пакету для України, – це шлях, як відновити позицію США як лідера вільного світу, – наголосив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 16-го щорічного КБФ у столиці 21 березня.

Він підкреслив, що безпековий пакет для України зараз «застряг» в американському Конгресі, в той час як отримання цієї допомоги – «це одне з найважливіших питань зараз для українського народу для його виживання».

«Мій меседж Конгресу Сполучених Штатів і особисто спікеру Майку Джонсону. Я теж був спікером. Пане спікер, світ дивиться на вас. Ви – вірний християнин, пане спікер, отже, Господь також на вас дивиться. Дивиться український народ – ті, хто віддають свої життя», – сказав Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку в Конгресі США: «Тож дайте зелене світло», – звернувся він до спікера Джонсона.

«Це шлях, як відновити лідерську позицію США як реального лідера вільного світу. І як допомогти Україні і врятувати її», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
24K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
11K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
9666
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
7439
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
6182
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені

Новини

Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Сьогодні, 14:27
«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua