У Каліфорнії чоловік застрелив дружину та трьох маленьких дітей



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Всі загиблі були членами однієї сім'ї Фото: 10news

Після вбивства дружини та дітей 31-річний чоловік застрелився

В американському місті Сан-Дієго у штаті Каліфорнія внаслідок стрілянини в житловому будинку загинули п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє 10news з посиланням на місцеву поліцію.

«Чоловік застрелив дружину та трьох синів у будинку в районі Парадайз-Хіллз, після чого наклав на себе руки», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі загиблі належали до однієї сім'ї. Трирічний хлопчик і його 29-річна мати загинули на місці. Ще двох дітей - хлопчиків п'яти і дев'яти років - забрали в лікарню, де медики констатували їхню смерть.

На місці трагедії також знайшли мертвого 31-річного чоловіка. За даними поліції - це батько дітей, який і зчинив стрілянину.

Нагадаємо, цього тижня в поліцію Санта-Кларіта (Каліфорнія) надійшли сигнали про те, що в школі «Сагас» пролунали постріли. 16-річний учень школи з пістолета 45-го калібру поранив п’ятьох осіб. Від отриманих ран померли 16-річна дівчина і 14-річний юнак.

Потім стрілок вистрілив собі в голову.