На Великдень окупанти тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил



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На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються

Минулої доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це інформує прес-центр штабу ООС.

«Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог із гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.

Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє окупантів померли, один травмований.

Від початку поточної доби ворог із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування «Схід».

Утрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.