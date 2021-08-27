Лікар-інфекціоніст назвав новий перший симптом Covid-19

До лікарень усе частіше потрапляють пацієнти молодшого віку, а не з групи ризику

В Україні все частіше коронавірусом хворіють молоді люди. При цьому змінились і перші симптоми хвороби. Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко у коментарі ТСН.ua.

Так, до лікарень стали потрапляти хворі середнього та молодого віку. У деяких з них Covid-19 проходить у важкій формі. Це не спостерігалося під час першої хвилі епідемії.

За його словами, у пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусом, відсутні такі перші ознаки як відсутність нюху і смаку.

«Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту», – зазначив лікар-інфекціоніст.

Медик зауважив, що цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих зараз мають тяжкі ураження легень.

Федоренко розповів, що до Львівської лікарні частіше потрапляють пацієнти молодшого віку, не з групи ризику.

«Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого і середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було», – зазначив лікар.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року.

До слова, за даними МОЗ вчора в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня проти Covid-19 було вакциновано 173 435 людей.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.