Рекордну кількість щеплень зроблено в Україні
26 серпня першу дозу отримали 55 908 людей, а повністю вакцинувалися – 117 527
Вчора в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня проти Covid-19 було вакциновано 173 435 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані – 117 527 людей.
Протягом доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення; 332 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей.
Загалом проведено 8 636 045 щеплень.
Разом з тим вчора в Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19.
До слова, в Україні закінчується Moderna.
У вересні Moderna теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Бо 2 млн доз було поставлено в рамках програми Covax, а не через держзакупівлю.
З вакцинами інших виробників наступна:
Вакцина CoronaVac:
- залишки на Національному складі – 2 700 560 доз, на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.
Вакцина Pfizer:
- залишки на Національному складі – 37 440 доз, на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.
Вакцина AstraZeneca:
- залишки на Національному складі – 1 807 980 доз, на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.
Загалом станом на 24 серпня 2021 року на Національному, регіональних і місцевих складах є більше 11 млн вакцин різних виробників.
Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників. Це вакцини тих виробників, які використовуються зараз, уточнили в МОЗ.
До кінця року Україна має отримати близько 47 млн доз вакцини проти Covid-19, які було закуплено коштом держбюджету (близько 39 млн доз) і які отримано безоплатно, в рамках Covax (близько 8 млн доз).
Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.
Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.
Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.
Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.