Рекордну кількість щеплень зроблено в Україні

майже три тисячі пунктів щеплення по всій Україні

У четвер працювали майже три тисячі пунктів щеплення по всій Україні

26 серпня першу дозу отримали 55 908 людей, а повністю вакцинувалися – 117 527

Вчора в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня проти Covid-19 було вакциновано 173 435 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані – 117 527 людей.

Протягом доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення; 332 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей.

Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

Разом з тим вчора в Україні вперше з червня виявили понад 2 тисячі хворих на Covid-19.

До слова, в Україні закінчується Moderna.

У вересні Moderna теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Бо 2 млн доз було поставлено в рамках програми Covax, а не через держзакупівлю.

З вакцинами інших виробників наступна:

Вакцина CoronaVac:

залишки на Національному складі – 2 700 560 доз, на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

Вакцина Pfizer:

залишки на Національному складі – 37 440 доз, на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

Вакцина AstraZeneca:

залишки на Національному складі – 1 807 980 доз, на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

Загалом станом на 24 серпня 2021 року на Національному, регіональних і місцевих складах є більше 11 млн вакцин різних виробників.

Протягом вересня 2021 року в Україну має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти Covid-19 різних виробників. Це вакцини тих виробників, які використовуються зараз, уточнили в МОЗ.

До кінця року Україна має отримати близько 47 млн доз вакцини проти Covid-19, які було закуплено коштом держбюджету (близько 39 млн доз) і які отримано безоплатно, в рамках Covax (близько 8 млн доз).

Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.