Якою вакциною українці щеплюються найчастіше: МОЗ склав рейтинг

За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19

В Україні вже понад 3 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я повідомило, якою вакциною від коронавірусу українці щеплюються найчастіше. За весь час більшість українців щепились вакциною Pfizer. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

В Україні одну дозу отримали 5 152 290 осіб, а 3 310 320 – дві дози.

За весь час пандемії рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

1. Pfizer - 1 715 589,

2. CoronaVac - 1 423 002,

3. Moderna - 1 071 324,

4. Covishield - 487 187,

5. AstraZeneca - 438 229,

6. Janssen - 16 961.

За минулу добу рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

1. Moderna - 65 720,

2. Pfizer - 46 774,

3. CoronaVac - 39 733,

4. AstraZeneca - 10 183,

5. Covishield - 0,

6. Janssen - 0.

За минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти Covid-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

До слова, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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