  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Данія оголосила про скасування більшості коронавірусних обмежень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд Данії обіцяє продовжувати посилений епідемічний моніторинг, тестування населення та підтримку кампанії вакцинації - Данія оголосила про скасування більшості коронавірусних обмежень
    Уряд Данії обіцяє продовжувати посилений епідемічний моніторинг, тестування населення та підтримку кампанії вакцинації
    Фото: dw.com

    Згідно з офіційною статистикою, в Данії повністю вакциновані 79,8% населення

    Уряд Данії оголосив про скасування більшості карантинних обмежень, запроваджених через пандемію Сovid-19, починаючи з 10 вересня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеніке на сторінці у Twitter.

    Теги: МЗС ЄС Данія хвороби кордон населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Данія оголосила про скасування більшості коронавірусних обмежень