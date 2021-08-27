Данія оголосила про скасування більшості коронавірусних обмежень
Уряд Данії обіцяє продовжувати посилений епідемічний моніторинг, тестування населення та підтримку кампанії вакцинації
Фото: dw.com
Згідно з офіційною статистикою, в Данії повністю вакциновані 79,8% населення
Уряд Данії оголосив про скасування більшості карантинних обмежень, запроваджених через пандемію Сovid-19, починаючи з 10 вересня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеніке на сторінці у Twitter.
Covid-19 har i halvandet år påvirket vores samfund, både i Danmark og udlandet. Virus er her stadig, og særligt med deltavarianten har den fået fornyet kraft. Men i Danmark står vi stærkere, derfor har jeg nyt om den juridiske definition af sygdommen. Tråd