На виборах президента на Мальдівах перемагає кандидат від опозиції



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За даними Виборчої комісії Мальдів, 56-річний Ібрагім Мохамед Соліх набрав 58,3% голосів

На президентських виборах Мальдівських Островів, за попередніми даними, перемагає опозиційний кандидат від Мальдівської демократичної партії Ібрагім Мохамед Соліх.

Про це повідомляє AP.

«У понеділок попередні дані показали, що кандидат-опозиціонер Ібрагім Мохамед Соліх переміг на президентських виборах на Мальдівах у неділю», - йдеться у повідомленні.

За даними Виборчої комісії країни, 56-річний Соліх набрав 58,3% голосів, і таким чином переміг діючого главу держави Абдуллу Ямена. При цьому явка виборців досягла 89,2 відсотка.

Як повідомив речник мальдівського відомства Ахмед Акрам, остаточні результати будуть оголошені через сім днів, протягом яких у партій є можливість оскаржити результат у суді.

Зазначається, що діючий очільник держави ще не визнав своєї поразки. Однак у міністерстві закордонних справ країни повідомили, що Соліх переміг, і що сам виборчий процес, як і підрахунок голосів «були бездоганними».

Раніше повідомлялося, що 23 вересня на Мальдівах відбулися вибори президента. Нинішній президент, який дотримується прокитайських поглядів, протистояв виставленому опозицією кандидату, що стоїть на проіндійських позиціях.

Джерело: День