На вихідні в Україні буде дощити

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За словами синоптика, можливі невеликі ґрунтові заморозки на сході

У вихідні, 12-13 травня, в Україні буде прохолодно, очікуються дощі.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

«У суботу дощ та холодяка, +9+14 - на сході. Більшість областей - без опадів, +17+22, на заході до +24. Ввечері дощ дотягне до Сум та Києва», - повідомила Діденко.

У неділю, за словами синоптика, «скрізь дощі та холодяка, +10+17». При цьому на заході буде тепліше - до +22 градусів.

Очікуються пориви вітру. «Можливі ґрунтові невеликі заморозки на сході, проте хмарність циклону суттєво зменшить й цю ймовірність», - зазначила Діденко.

У Києві в суботу буде сухо, +20, ввечері дощ. У неділю прогнозують дощі, +12+14.

«Потепліє з вівторка», - написала синоптик.

Нагадаємо, ніч на 9 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +16,6°С, що на 0,4°С тепліше, ніж це було у 1967 році.