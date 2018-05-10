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    Травень у Києві вже встановив 12 температурних рекордів

    У столиці дві ночі підряд виявились рекордно теплими
    Ніч на 9 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +16,6°С, що на 0,4°С тепліше ніж це було у 1967 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції. Також ніч на 10 травня була рекордно теплою, стовпчик
    • Сьогодні, 11:54
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    Цьогорічний травень у Києві дуже спекотний
    Цьогорічний травень у Києві дуже спекотний

    У столиці дві ночі підряд виявились рекордно теплими

    Ніч на 9 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +16,6°С, що на 0,4°С тепліше ніж це було у 1967 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Також ніч на 10 травня була рекордно теплою, стовпчик термометра не опустився нижче +16,0°С, що на 0,6°С вище температури 1996 року.

    «Це вже 12-тий температурний рекорд цьогорічного травня, хоча за цим показником він суттєво відстає від спекотного травня 2007 року, коли було встановлено 21 температурний рекорд», - зазначають в обсерваторії.

    Нагадаємо, через зливу температурних рекордів на початку травня кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського оголосили про закінчення метеорологічної весни у столиці і початок метеорологічного літа.

     

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