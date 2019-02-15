На вихідні в Україні потеплішає до +9



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Завтра у багатьох регіонах країни очікується туман

У суботу 16 лютого в Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ... + 2 градуси, удень +3 ... + 5 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3 ... + 3 градуси, в гірських районах Івано-Франківської та Чернівецької областей -2 ... -8 градусів; вдень + 3 ... + 9 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -4 ... -9 градусів, вдень 0 ... + 5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Сумській області місцями невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 2 ... -4 градуси, вдень -2 ... + 6 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Полтавській області місцями невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 2 ... -5 градусів, вдень -1 ... + 5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг і дощ, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ... -7 градусів, вдень -1 ... + 4 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 1 ... -5 градусів, удень +1 ... + 7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, удень +1 ... + 6 градусів.