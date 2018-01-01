На виїзді з окупованого Криму прикордонники виявили викрадену автівку

Автомобіль був викрадений на території нашої держави

Співробітники Держприкордонслужби викрили іноземку та транспортний засіб, які перебували у міжнародному розшуку. Про це інформує відомство. Учора ввечері в контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак», що на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, прибув легковий автомобіль Toyota 2013 року під керуванням громадянина



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Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак»

Автомобіль був викрадений на території нашої держави

Співробітники Держприкордонслужби викрили іноземку та транспортний засіб, які перебували у міжнародному розшуку. Про це інформує відомство.

Учора ввечері в контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак», що на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, прибув легковий автомобіль Toyota 2013 року під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Як з’ясували військовослужбовці Херсонського загону, транспортний засіб української реєстрації був викрадений на території нашої держави.

А в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону виявили громадянку Білорусі, яка також перебувавала у міжнародному розшуку.

По даним фактам поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Виявлену іномарку та порушницю передано працівникам Національної поліції.