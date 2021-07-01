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    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона

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    У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель &laquo;Водолій&raquo; - Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій»
    Фото: Mukachevo.net

    З'явилися кадри з місця пожежі в Мукачеві з висоти

    У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій». Гасіння тривало кілька годин. Кадри пожежі в мотелі поблизу замку «Паланок» з дрону зняли журналісти Mukachevo.net.

    В ДСНС Закарпаття розповідають, що осередком загорання стали підсобно-складські приміщення.

    Пожежу 26 рятувальників гасили майже 3 години. О 17:10 пожежу було локалізовано. Повністю ліквідувати займання вдалося тільки близько 18:30.

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    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
    Фото: Mukachevo.net

    На щастя внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    Зазначимо, що під час пожежі пролунав вибух, момент якого журналісти Mukachevo.net відзняли на відео.

    До слова, у Києві горіла багатоповерхівка.

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    Теги: пожежа вибух Закарпаття
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    Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона