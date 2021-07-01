Масштабна пожежа в Мукачеві: фото та відео з дрона
У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій»
Фото: Mukachevo.net
З'явилися кадри з місця пожежі в Мукачеві з висоти
У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій». Гасіння тривало кілька годин. Кадри пожежі в мотелі поблизу замку «Паланок» з дрону зняли журналісти Mukachevo.net.
В ДСНС Закарпаття розповідають, що осередком загорання стали підсобно-складські приміщення.
Пожежу 26 рятувальників гасили майже 3 години. О 17:10 пожежу було локалізовано. Повністю ліквідувати займання вдалося тільки близько 18:30.
Фото: Mukachevo.net
На щастя внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Зазначимо, що під час пожежі пролунав вибух, момент якого журналісти Mukachevo.net відзняли на відео.
До слова, у Києві горіла багатоповерхівка.