Вночі на території підприємства в Києві вщент згоріли екскаватори (фото)

Причина займання встановлюється правоохоронцями

У неділю, 11 липня, о 23:38 виникла пожежа на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що на відкритій території горять три екскаватори JCB.

О 23:59 рятувальники локалізували загоряння, не давши вогню розповсюдитись на поруч припарковану техніку, та о 00:16 – ліквідували.

Внаслідок пожежі три екскаватори згоріли повністю.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 6 липня близько опівночі на вул. Пожарського, 8-А у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. У дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Subaru Forester сталося загоряння в моторному відсіку. Вогнем було частково пошкоджено бампер поруч припаркованого автомобіля BMW.

9 липня на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму. На місце події працювали медики, пожежники та поліція.

У ніч на 5 липня на вул. Костянтинівській, 27 у Подільському районі Києва у дворі чотириповерхового житлового будинку загорівся автомобіль Ford з розповсюдженням полум’я на поруч припарковані автівки Alfa Romeo, Skoda Superb та Wolkswagen Touareg.