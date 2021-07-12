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    Вночі на території підприємства в Києві вщент згоріли екскаватори (фото)

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    Внаслідок пожежі згоріли три екскаватори JCB - Вночі на території підприємства в Києві вщент згоріли екскаватори (фото)
    Внаслідок пожежі згоріли три екскаватори JCB
    Фото: ДСНС

    Причина займання встановлюється правоохоронцями

    У неділю, 11 липня, о 23:38 виникла пожежа на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що на відкритій території горять три екскаватори JCB.

    О 23:59 рятувальники локалізували загоряння, не давши вогню розповсюдитись на поруч припарковану техніку, та о 00:16 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі три екскаватори згоріли повністю.

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 6 липня близько опівночі на вул. Пожарського, 8-А у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. У дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Subaru Forester сталося загоряння в моторному відсіку. Вогнем було частково пошкоджено бампер поруч припаркованого автомобіля BMW.

    9 липня на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму. На місце події працювали медики, пожежники та поліція.

    У ніч на 5 липня на вул. Костянтинівській, 27 у Подільському районі Києва у дворі чотириповерхового житлового будинку загорівся автомобіль Ford з розповсюдженням полум’я на поруч припарковані автівки Alfa Romeo, Skoda Superb та Wolkswagen Touareg.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники транспорт
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    Вночі на території підприємства в Києві вщент згоріли екскаватори (фото)