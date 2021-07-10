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    У центрі Одеси сталася пожежа у кафе

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    Причина пожежі встановлюється - У центрі Одеси сталася пожежа у кафе

    Причина пожежі встановлюється

    Фото ДСНС Одеської області

    Загиблих та постраждалих немає

    Одеські рятувальники оперативно ліквідували загоряння в кафе у центрі міста.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

    «Сьогодні, о 7 годині 45 хвилин, до служби Порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння кафе «Ель Соло» у місті Одеса, Італійський бульвар. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить внутрішнє оздоблення у кафе на площі 3 м2», – йдеться у повідомленні.

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    У центрі Одеси сталася пожежа у кафе
    У центрі Одеси сталася пожежа у кафе
    У центрі Одеси сталася пожежа у кафе
    У центрі Одеси сталася пожежа у кафе
    Фото ДСНС Одеської області

    Як зазначається, вже о 8 годині вогнеборці ліквідували загоряння. Загиблих та постраждалих немає.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

    Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

    Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.

    Теги: пожежа Одеса рятувальники будинок
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    У центрі Одеси сталася пожежа у кафе