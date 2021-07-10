У центрі Одеси сталася пожежа у кафе

Загиблих та постраждалих немає

Одеські рятувальники оперативно ліквідували загоряння в кафе у центрі міста.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

«Сьогодні, о 7 годині 45 хвилин, до служби Порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння кафе «Ель Соло» у місті Одеса, Італійський бульвар. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить внутрішнє оздоблення у кафе на площі 3 м2», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вже о 8 годині вогнеборці ліквідували загоряння. Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.