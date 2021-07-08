На столичному Виноградарі палала квартира з трьома малолітніми дітьми

Пожежа виникла на балконі з розповсюдженням полум’я на кухню

На момент виникнення пожежі у квартирі діти самі були вдома

У четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що на другому поверсі горить балкон із розповсюдженням полум’я на кухню. У квартирі нікого не було. Під час гасіння пожежі із сусідніх помешкань було виведено 5 осіб на безпечну відстань.

О 12:09 рятувальники локалізували загоряння на площі 15 кв. м та о 12:26 – ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

За попередніми даними, на момент виникнення пожежі у квартирі перебувало троє неповнолітніх дітей. Старший, 12-річний хлопчик, помітивши займання, зателефонував до Служби порятунку 101 та вивів двох менших сестричок 9-ти та 10-ти років із помешкання. Ніхто не постраждав.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 8 липня на світанку сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Лейпцизькій, 6 у Печерському районі столиці. Займання сталося на площі 2 кв. м у тамбурі до горища.