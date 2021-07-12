Перекидання маршрутки з пасажирами під Києвом: поліція відкрила провадження

Внаслідок ДТП постраждало дев’ять пасажирів маршрутного автобуса

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом автопригоди на Гостомельському шосе, в результаті якої постраждали пасажири мікроавтобуса. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

11 липня до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Гостомельському шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хюндай» рухався узбіччям Гостомельського шосе та виїхав на смугу руху мікроавтобуса «Мерседес», який їхав у попутному напрямку. У результаті відбулось зіткнення транспортних засобів, а мікроавтобус виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждало дев’ять пасажирів «Мерседеса», деяких із них із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у лікарню.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, маршрутка їхала з Тетерева до Києва, на момент аварії в салоні перебували 12 осіб. На місце інциденту прибуло чотири машини «швидкої допомоги». На місці аварії також працювали рятувальники, які звільняли пасажирів з маршрутки.